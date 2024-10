Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Carrara si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 77% entro le prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno fino a 21,8°C, mantenendo una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e il 65%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con un picco di copertura nuvolosa al 14:00 con il 89%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,8 km/h e 6,2 km/h. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative durante la giornata, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si aggireranno tra il 52% e il 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile godere di una piacevole settimana autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.5 NE max 4.9 Grecale 86 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 5.8 NE max 5.3 Grecale 84 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 1.7 NE max 2.8 Grecale 73 % 1020 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 5.3 SSO max 4 Libeccio 67 % 1020 hPa 14 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 2.8 SO max 3.5 Libeccio 69 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 84 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 5.8 NE max 5.4 Grecale 86 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 5 NE max 5.3 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:30

