Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Carrara di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 16,9°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 21,5°C nel corso della mattina. La presenza di umidità elevata, che toccherà punte del 97%, contribuirà a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,9°C, con venti leggeri provenienti da Est-Nord Est. La mattina si aprirà con cielo coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a momenti di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 21,5°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 20,6°C, mentre la probabilità di precipitazioni scenderà al 25%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente verso il tardo pomeriggio, quando si prevede un ritorno di pioggia leggera.

La sera porterà nuovamente condizioni di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta. La brezza leggera da Est accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Carrara di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con piogge alternate a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 1.24 mm 7.4 E max 10.1 Levante 95 % 1022 hPa 4 pioggia moderata +17.3° perc. +17.5° 1.33 mm 6.9 ENE max 8.7 Grecale 94 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 50 % 8.1 ENE max 10.1 Grecale 89 % 1022 hPa 10 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 41 % 7.7 ESE max 14.5 Scirocco 76 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 26 % 10.4 SE max 17.9 Scirocco 71 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 25 % 7.3 SE max 9.7 Scirocco 84 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.1 mm 6.9 E max 8.2 Levante 86 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.24 mm 6.6 E max 7.2 Levante 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:13

