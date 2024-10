Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 16,6°C nel pomeriggio. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento da considerare, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 91%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 11,6°C e i 13,4°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e i venti si presenteranno deboli, mantenendosi sotto i 4 km/h. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse.

Il pomeriggio porterà un cambiamento più evidente. Le previsioni del tempo segnalano la possibilità di pioggia leggera intorno alle 14:00, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e le condizioni miglioreranno, portando a un cielo più sereno verso sera. L’umidità scenderà al 61%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 8,5 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,6°C. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si manterrà attorno all’83%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da un cielo coperto a uno sereno. I prossimi giorni potrebbero mantenere un clima variabile, con possibilità di ulteriori piogge, ma con temperature generalmente miti. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 1 % 4.2 NE max 5.2 Grecale 91 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 2 % 0.7 E max 1.7 Levante 90 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° prob. 6 % 1 NO max 1.5 Maestrale 90 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 5 % 3.8 N max 4.4 Tramontana 73 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° prob. 5 % 8.1 NE max 8.5 Grecale 63 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 8.2 E max 8.1 Levante 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 6.9 ESE max 7.6 Scirocco 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 6.1 SSE max 6.4 Scirocco 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:43

