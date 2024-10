Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,4°C e i 16,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-ovest, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 8 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Casalecchio di Reno sarà interessata da pioggia leggera. La copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C e un’umidità che raggiungerà il 97%. I venti saranno deboli, provenienti da nord-nord ovest, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,46 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti, con pioggia moderata prevista tra le 7:00 e le 9:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con un’umidità che continuerà a rimanere alta. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, ma la pioggia potrebbe portare a un accumulo di circa 1,28 mm. A partire dalle 10:00, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,3°C intorno alle 13:00 e si manterranno attorno ai 15,5°C fino alle 17:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 92%. Non sono previste precipitazioni significative in questa fase della giornata.

La sera si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,4°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità si stabilizzerà attorno al 95%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Casalecchio di Reno evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di qualche raggio di sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.46 mm 6.8 NNO max 14.3 Maestrale 97 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.18 mm 4.8 NNO max 9.5 Maestrale 97 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.3° 0.87 mm 7.5 NNO max 15.7 Maestrale 99 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.36 mm 8 NNO max 15 Maestrale 98 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 74 % 5.6 NO max 9.1 Maestrale 95 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 4 % 4.3 O max 8.7 Ponente 93 % 1025 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° Assenti 4.7 O max 6.5 Ponente 95 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° Assenti 5.1 NO max 5.7 Maestrale 95 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.