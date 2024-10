Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,8°C e +19,5°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +13,8°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità elevata attorno all’87%.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +19,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole per le attività all’aperto. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino all’83%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,4°C, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività pomeridiane potranno svolgersi senza problemi.

La sera porterà una graduale diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a +14,2°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo un’atmosfera tranquilla e serena. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima confortevole per le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casalecchio di Reno indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di un clima favorevole, sia oggi che nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 5.9 SO max 5.7 Libeccio 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 6.4 SO max 6.4 Libeccio 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 5.5 SO max 5.4 Libeccio 85 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 3.5 NNO max 3.1 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 4.5 NNE max 3.6 Grecale 68 % 1024 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.3 ENE max 2.4 Grecale 81 % 1025 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 6.5 SSO max 6.3 Libeccio 87 % 1025 hPa 22 poche nuvole +14° perc. +13.7° Assenti 5.8 SSO max 5.6 Libeccio 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:01

