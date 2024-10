Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sempre più nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C al mattino, per poi salire leggermente nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con condizioni di poche nuvole e una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 17%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%. Con l’avanzare delle ore, si passerà a nubi sparse e la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 14°C alle 03:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 89% entro le 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 17,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,7 km/h e i 5,5 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 41%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà molto debole, e l’umidità si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.3° perc. +15.1° Assenti 7.2 SSO max 9.1 Libeccio 82 % 1007 hPa 3 poche nuvole +14° perc. +13.8° prob. 17 % 4.5 OSO max 4.9 Libeccio 87 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 4 % 2.3 ENE max 2.6 Grecale 88 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 9 % 5.5 NE max 6 Grecale 77 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 29 % 4.8 NE max 4.8 Grecale 72 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 41 % 3.2 ENE max 4 Grecale 68 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 36 % 2.7 E max 3.2 Levante 75 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 0.9 NNE max 2.1 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:32

