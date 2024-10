Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Castelvetrano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nelle prime ore della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 17,1°C e i 21,8°C. La presenza di venti leggeri da est e sud-est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con nubi sparse che non porteranno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, ma non ci saranno particolari disagi.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,3°C entro le 9:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza fresca. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature toccheranno il picco di 21,8°C intorno alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 21°C nel corso delle ore successive. La brezza leggera da sud contribuirà a rendere il clima molto gradevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti si faranno più deboli, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’80%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castelvetrano indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili e serene. Mercoledì e giovedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio, mentre le notti fresche offriranno un piacevole riposo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 7.5 E max 8.7 Levante 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 7 ENE max 7.6 Grecale 82 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 5.8 ESE max 6.2 Scirocco 69 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 8.9 S max 7.9 Ostro 61 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 7.7 S max 7.7 Ostro 62 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 2.6 SSE max 5 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.7 E max 5.1 Levante 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 4.9 E max 5.3 Levante 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:10

