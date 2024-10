Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Castelvetrano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvolosità aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,1°C alle ore 07:00. La brezza vivace accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Sud Est che si intensificheranno, raggiungendo velocità di 17,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, scendendo a 22,6°C alle ore 16:00. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con intensità che varierà tra 9,8 km/h e 13 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità piuttosto alta, che raggiungerà il 93%. Le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’aria più pesante, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire da Giovedì. Tuttavia, per Mercoledì, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli ma con un aumento dell’umidità che potrebbe influenzare il comfort.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 10 SE max 12.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 12.3 ESE max 16.4 Scirocco 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 17.1 SE max 27.9 Scirocco 59 % 1013 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 24.3 SSE max 29.3 Scirocco 63 % 1013 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.2° Assenti 22 S max 26 Ostro 70 % 1012 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +23° Assenti 9.8 S max 11.6 Ostro 77 % 1011 hPa 19 nubi sparse +20.5° perc. +21° Assenti 8.2 S max 11.6 Ostro 91 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20.4° Assenti 6.4 SSE max 7.3 Scirocco 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:46

