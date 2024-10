Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cava De’ Tirreni si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale passaggio verso condizioni di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 22-24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La sera vedrà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cava De’ Tirreni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e poche variazioni significative. Si prevede che il clima rimanga favorevole, con possibilità di qualche nuvola, ma senza eventi meteorologici rilevanti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni per attività all’aperto, mentre le temperature gradevoli renderanno le serate piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cava De’ Tirreni

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.1 NE max 2.7 Grecale 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.4 ENE max 3.2 Grecale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 67 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 2.7 SO max 2.7 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +23.8° Assenti 8.4 SO max 7 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 5.7 SSO max 5.4 Libeccio 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 1.9 S max 2.8 Ostro 69 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.7 E max 2.9 Levante 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:16

