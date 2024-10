Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 17,2°C e i 21,4°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con intensità variabile. La giornata si presenterà quindi con un clima piuttosto fresco, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di tenere a mente la possibilità di piogge leggere nelle ore notturne.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 19,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 12 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, ma a partire dalle 09:00 si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,4°C intorno a 12:00, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno moderati, con una velocità di circa 10 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo coperto, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94% verso le 16:00. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 60%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a nubi sparse. I venti saranno deboli, con velocità di circa 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.14 mm 7.7 ONO max 11.4 Maestrale 86 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 18 % 11.5 ONO max 14.4 Maestrale 79 % 1010 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.9 O max 7.8 Ponente 79 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 8.1 SO max 12.9 Libeccio 63 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 12.3 SO max 15.7 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 3 % 11.3 SO max 13.8 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 5.7 SO max 8.8 Libeccio 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 1.4 ESE max 4.3 Scirocco 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:22

