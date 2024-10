Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Cento si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate principalmente da un cielo coperto. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +10,1°C e +17,4°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un tasso di umidità che si attesterà intorno al 59%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 0,5 km/h e 7 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno fino a +10,1°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che si manterranno sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature stabili attorno ai +17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante l’assenza di sole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi non ci si aspetta pioggia durante il giorno.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. I venti continueranno a essere leggeri, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.9° perc. +10.3° Assenti 6.3 SE max 6.6 Scirocco 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.6° Assenti 5.5 ESE max 5.8 Scirocco 89 % 1013 hPa 6 poche nuvole +10.3° perc. +9.6° Assenti 5 SE max 5.1 Scirocco 87 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 6 ESE max 6.9 Scirocco 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 3.6 SE max 3.9 Scirocco 59 % 1014 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° Assenti 0.6 ONO max 1.9 Maestrale 60 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 2.7 NNO max 3.6 Maestrale 70 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° Assenti 1.5 OSO max 2.5 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:41

