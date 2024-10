Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 74%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da Nord-Est. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un indumento leggero per il fresco.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 6 e 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, ma non si prevedono piogge. La sensazione di freschezza potrebbe rendere necessaria una giacca leggera per chi si trova all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 94%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 77%, creando una serata fresca e umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di una passeggiata serale senza preoccupazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature moderate e una predominanza di nubi. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 6.5 OSO max 7.9 Libeccio 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 6.9 OSO max 7.6 Libeccio 72 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° Assenti 7.2 OSO max 8 Libeccio 74 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 5 ONO max 4.6 Maestrale 65 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 8 NE max 5.4 Grecale 63 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 6.2 ENE max 4.8 Grecale 70 % 1018 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 5.5 E max 6.5 Levante 78 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 4 S max 4.6 Ostro 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:23

