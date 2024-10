Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo peggioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 16,2°C e i 23°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 46,9 km/h. Non mancheranno le precipitazioni, che si intensificheranno nel pomeriggio, portando piogge leggere e moderate.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature comprese tra 16,2°C e 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,9 km/h e i 7,2 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con una leggera possibilità di pioggia nel tardo mattino. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature scenderanno a 19,5°C e 19,8°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 41 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,22 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 89%.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con nubi sparse e possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 19,4°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 19,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli limitati.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di martedì, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione climatica si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo opportunità per godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 4.4 OSO max 4.3 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 2.9 SO max 2.8 Libeccio 82 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 11.2 SE max 14.7 Scirocco 81 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 23.1 SE max 31.8 Scirocco 70 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +23.1° prob. 6 % 22.4 SE max 36.5 Scirocco 67 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 2.22 mm 21.3 SSE max 37 Scirocco 89 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.14 mm 20.6 SSE max 32.5 Scirocco 82 % 1005 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 47 % 7.6 SSO max 15.1 Libeccio 76 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:33

