Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, portando a precipitazioni moderate e forti. Le temperature si manterranno attorno ai 16-17°C, con un’umidità elevata e venti moderati provenienti da Ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che risulterà sempre coperto.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature di circa 17,1°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a un incremento delle precipitazioni. Alle 03:00, si verificheranno piogge leggere, che si intensificheranno ulteriormente fino a diventare pioggia moderata e, in alcuni momenti, forte. La mattina sarà particolarmente critica, con piogge che raggiungeranno i 4,8mm alle 08:00 e continueranno a cadere fino a pomeriggio inoltrato.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge moderate che si protrarranno fino alle 16:00, quando si registreranno anche rovesci di pioggia con accumuli significativi. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16-17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 93-96%. I venti, inizialmente moderati, potrebbero intensificarsi, rendendo la situazione ancora più scomoda.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge forti che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 16-17°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti sostenuti, rendendo l’atmosfera particolarmente umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Dopo un Sabato di maltempo, si prevede che le condizioni rimangano instabili anche per Domenica, con possibilità di piogge residue. Solo a partire da Lunedì si potrebbe assistere a un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi a un weekend caratterizzato da piogge e freddo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 2 % 13.1 ONO max 18.3 Maestrale 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.21 mm 11.2 ONO max 16.3 Maestrale 93 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.48 mm 15.5 ONO max 22.5 Maestrale 94 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 2.94 mm 9.1 N max 24.5 Tramontana 96 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 1.43 mm 12.2 O max 21.3 Ponente 94 % 1015 hPa 15 forte pioggia +16.7° perc. +16.9° 7.22 mm 12.2 NO max 27.3 Maestrale 95 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 1.27 mm 16.7 NO max 29.6 Maestrale 94 % 1016 hPa 21 forte pioggia +16.9° perc. +17.2° 10.24 mm 3 ENE max 23.6 Grecale 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.