Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Cervia di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni del 50%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle piogge, che si presenteranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15,4°C alle ore 07:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 20,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia moderata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 22,8 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, ma si stima che accumuleranno circa 3,48 mm di pioggia nel corso della giornata.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 14,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 49,3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento solo a partire dal weekend, quando le temperature potrebbero risalire e le precipitazioni diminuire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e vento, mantenendo un occhio attento sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cervia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 50 % 8.2 ONO max 11.9 Maestrale 80 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.47 mm 4 S max 5.9 Ostro 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +16.2° perc. +16.1° 1.44 mm 8.2 SE max 10.9 Scirocco 89 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +14.7° perc. +14.6° 2.57 mm 10.3 SE max 17.7 Scirocco 92 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 1.65 mm 15.5 ESE max 25.9 Scirocco 93 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +17.2° perc. +17.4° 1.78 mm 22.8 SE max 33.7 Scirocco 94 % 999 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.5 mm 19.3 OSO max 28.3 Libeccio 89 % 999 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 76 % 36.3 OSO max 49.3 Libeccio 88 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:42

