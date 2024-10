Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +11,5°C e umidità al 76%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +18,2°C, mantenendo una leggera brezza. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole con massime di +18,5°C, ma in serata si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di pioggia leggera. Sabato, la notte sarà caratterizzata da pioggia leggera e temperature attorno ai +13,1°C. Domenica, il cielo sarà coperto al mattino, ma nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con massime di +18,9°C.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, con una temperatura percepita di +10,7°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a +18,2°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra 5,2 km/h e 6,9 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 30%. L’umidità si attesterà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,5°C alle ore 13:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varierà tra 5,1 km/h e 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo un clima gradevole.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa +14°C alle ore 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’82%. Verso la fine della serata, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con precipitazioni che si attesteranno intorno a 0,13 mm.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 51%. Le temperature si attesteranno attorno ai +13,1°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 7 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si muoveranno tra +12,2°C e +14,3°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’83% e l’91%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,9°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varierà tra 3,1 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, garantendo un clima fresco e umido.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a circa +13,9°C. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 3,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima rimarrà fresco e umido.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa pari al 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C, con una temperatura percepita di +12,8°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che si muoveranno tra +12,8°C e +14,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,5 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 80%, garantendo un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di +18,9°C alle ore 13:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che varierà tra 5,5 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo il clima più gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa +14,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 79%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima rimarrà fresco e umido.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio piovoso e umido, per poi migliorare leggermente nella giornata di Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto nella giornata di Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di un clima più mite e meno umido.

