Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 19,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno generalmente deboli, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 15,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con una velocità di circa 5,4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge attese intorno alle 07:00. La temperatura si aggirerà attorno ai 15,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 99%. Le piogge continueranno a essere presenti fino a metà giornata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 4,48 mm. La situazione meteo si stabilizzerà leggermente verso le 11:00, quando le piogge diventeranno più leggere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con piogge che si presenteranno in forma leggera. Le temperature saliranno fino a 19,1°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 76%. I venti rimarranno deboli, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Le piogge continueranno a manifestarsi in forma leggera, con accumuli minimi. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e i venti saranno prevalentemente deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature miti e un alto tasso di umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 1.55 mm 5.4 E max 17.4 Levante 98 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.42 mm 1.8 N max 5.9 Tramontana 96 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.5° 2.35 mm 4.8 SSE max 9.9 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.67 mm 5.5 ESE max 10.9 Scirocco 95 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.3 mm 5.4 SE max 6.8 Scirocco 80 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.38 mm 2.1 ESE max 3.1 Scirocco 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.33 mm 3.1 ENE max 4.8 Grecale 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.1 mm 5.6 ENE max 10.5 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.