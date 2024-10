Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Cesena nel corso di Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una copertura nuvolosa che si manterrà quasi totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’avanzare della mattinata, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, che si intensificheranno fino a diventare forti nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature di circa 16,1°C. Le piogge si faranno più consistenti a partire dalle prime ore del mattino, con valori di precipitazione che raggiungeranno picchi significativi. Alle 07:00, si prevede pioggia leggera, mentre già alle 08:00 si assisterà a forti piogge, con accumuli di oltre 4mm. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 15,9°C e i 16,7°C.

Durante la mattina, le piogge continueranno a caratterizzare il clima, con intensità moderata. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 16°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 6,6 km/h e i 12,7 km/h, proveniente principalmente da ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che si attesterà intorno al 97%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge, sebbene con un’intensità che potrebbe variare. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai 16°C. Le precipitazioni, sebbene persistenti, potrebbero mostrare un leggero miglioramento, con accumuli che si attesteranno tra i 0,39mm e i 3,94mm. La velocità del vento potrebbe aumentare, raggiungendo i 13,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità moderata. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni potrebbero raggiungere accumuli significativi, con valori di pioggia che si attesteranno tra i 2,92mm e i 4,34mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 2 % 6.7 ONO max 11.2 Maestrale 93 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.26 mm 6.1 O max 11 Ponente 93 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 1.06 mm 8.4 ONO max 15 Maestrale 96 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 3.52 mm 6.6 NNO max 17.3 Maestrale 97 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.57 mm 9.9 O max 18.5 Ponente 93 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +16.2° perc. +16.3° 3.94 mm 13.4 ONO max 25.4 Maestrale 95 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.3 mm 12 ONO max 24.9 Maestrale 93 % 1016 hPa 21 forte pioggia +16° perc. +16.2° 4.34 mm 6.9 ONO max 22.4 Maestrale 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:15

