Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Chieti di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 12,8°C e i 17,7°C, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 13,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 13,8°C e un’umidità del 86%. Con il passare delle ore, si passerà a un cielo con nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 55% e il 75%, con venti leggeri provenienti da nord-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La nuvolosità rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 13 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,5°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle del pomeriggio, con brezze leggere che accompagneranno la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un inizio di settimana con condizioni meteo simili, caratterizzate da nuvolosità e temperature moderate. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che potrebbe manifestarsi nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 13 % 3 NNO max 3.3 Maestrale 86 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° prob. 8 % 4.9 NO max 5.7 Maestrale 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° prob. 8 % 4.1 ONO max 5.8 Maestrale 84 % 1013 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.4 NNE max 4.9 Grecale 69 % 1014 hPa 12 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 12.3 NE max 8.6 Grecale 62 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 8.7 ENE max 7.7 Grecale 70 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 4 ESE max 6.8 Scirocco 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.7 S max 5.6 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

