Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Chieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,6°C e +20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’87%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’82%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con il cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a +20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si registrerà una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Il pomeriggio porterà un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai +19,1°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’11%. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i +15,6°C a fine giornata. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare del sole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. Si consiglia di approfittare della giornata di Domenica per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando le condizioni saranno più favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 3.1 OSO max 3.6 Libeccio 82 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 4 O max 4.9 Ponente 80 % 1021 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.6 OSO max 5.3 Libeccio 78 % 1022 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.5 NNO max 5.6 Maestrale 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 7.6 NNE max 5.7 Grecale 65 % 1023 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 7 % 7.2 NNE max 7.9 Grecale 75 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° prob. 11 % 3.2 O max 3.8 Ponente 87 % 1024 hPa 21 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 4.4 O max 5 Ponente 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:59

