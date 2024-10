Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature varieranno tra i 15,6°C e i 18,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Comacchio godrà di un cielo con poche nuvole e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 17%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Le nuvole aumenteranno e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo circa 18,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si avvicinerà al 78%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est. L’umidità rimarrà alta, intorno al 63%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,7 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, mantenendosi attorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’87%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Domenica e lunedì potrebbero presentarsi condizioni analoghe, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno variazioni significative. È consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, ideale per attività al coperto o passeggiate in ambienti riparati.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° Assenti 6.9 NNO max 7.3 Maestrale 82 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 5.7 N max 7.4 Tramontana 82 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 3.7 ESE max 8.4 Scirocco 79 % 1018 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 6.2 SSE max 7.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 7.2 SE max 5.5 Scirocco 63 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 9.2 ESE max 7.2 Scirocco 65 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 10.1 SE max 11.8 Scirocco 72 % 1017 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 8.7 SSO max 10 Libeccio 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:26

