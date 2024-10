Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Sabato 19 Ottobre si presentano caratterizzate da condizioni di maltempo persistente. Durante la giornata, si attenderanno piogge di varia intensità, accompagnate da venti sostenuti e temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si concretizzeranno soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di nubi sparse.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo si intensificherà. Le temperature si manterranno tra i 16,1°C e i 18,9°C, mentre le precipitazioni si faranno più consistenti, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si attesterà attorno al 95%. I venti si faranno più forti, con velocità che potranno superare i 20 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con momenti di forte pioggia che porteranno accumuli significativi. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 17,6°C e i 18,6°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 48 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di disagio.

La sera porterà con sé un proseguimento delle forti piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. Le condizioni di maltempo persisteranno, con venti forti che continueranno a soffiare da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno superare i 6 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comacchio indicano un proseguimento delle condizioni instabili. Domenica si attenderanno ancora piogge, sebbene con un’intensità leggermente ridotta, mentre nei giorni successivi si prevede un miglioramento graduale del tempo, con schiarite e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi a eventuali disagi causati dal maltempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Comacchio

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +17.1° prob. 20 % 10.7 ONO max 12.5 Maestrale 95 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 17 % 11.8 ONO max 15.2 Maestrale 96 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.73 mm 12.8 O max 16.8 Ponente 96 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 3.9 mm 9.1 NE max 25.1 Grecale 94 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.98 mm 26.7 E max 44.2 Levante 85 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.61 mm 20.2 E max 38.1 Levante 89 % 1014 hPa 18 forte pioggia +17.6° perc. +17.8° 6.07 mm 26.2 E max 43.6 Levante 91 % 1016 hPa 21 forte pioggia +16.8° perc. +17° 6.77 mm 30.9 ENE max 50.1 Grecale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:15

