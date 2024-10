Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Comacchio si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà contrassegnata da piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti sostenuti provenienti da est-nord-est.

Durante la mattina, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti, con piogge che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, mentre i venti rimarranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 45 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma il cielo rimarrà coperto fino a metà mattinata.

Con l’arrivo del pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno i 19°C, con una sensazione di maggiore benessere grazie alla diminuzione dell’umidità e alla presenza di sole. I venti si attenueranno, con intensità che scenderà a livelli di brezza leggera.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 17°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con venti leggeri che contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio indicano un netto miglioramento nel corso della giornata di Domenica 20 Ottobre, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze di Comacchio.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.21 mm 25.1 ENE max 34.4 Grecale 88 % 1020 hPa 3 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.42 mm 26.6 ENE max 38.6 Grecale 90 % 1020 hPa 6 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.27 mm 28.8 E max 45.3 Levante 82 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 38 % 22.1 ENE max 31.7 Grecale 77 % 1024 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 31 % 18.2 ENE max 23.4 Grecale 71 % 1024 hPa 15 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° prob. 2 % 12.5 ENE max 16.9 Grecale 71 % 1025 hPa 18 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 8.9 ENE max 9.5 Grecale 77 % 1027 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 5.6 E max 6.4 Levante 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.