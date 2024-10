Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comiso di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con pioggia leggera durante la notte, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura si manterrà su valori miti, con un picco che raggiungerà i 21,3°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto a nubi sparse nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni iniziali prevederanno pioggia leggera, con una temperatura di circa 15,9°C e un’umidità elevata che toccherà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,5 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature in lieve aumento.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno fino a quando non si formeranno nubi sparse. La temperatura salirà fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 60%. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare piogge. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Est. Le condizioni meteo saranno favorevoli per una passeggiata serale, con un clima mite e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Comiso di Domenica 20 Ottobre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. I prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con un’alternanza di sole e nuvole, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.8° prob. 19 % 2.3 SE max 3.2 Scirocco 90 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +15.4° prob. 8 % 1.9 E max 3.7 Levante 89 % 1015 hPa 7 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° prob. 2 % 2.4 SE max 4.9 Scirocco 79 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.8 SSO max 11.3 Libeccio 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 13.4 S max 13 Ostro 60 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 9.8 S max 14 Ostro 72 % 1019 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 8.4 E max 9.5 Levante 83 % 1021 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 8.3 ENE max 9.1 Grecale 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:14

