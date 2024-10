Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Copertino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti per tutta la giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità rimarrà su livelli moderati.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo un clima fresco e confortevole. Con l’avanzare delle ore, la mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 23°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%.

Nel pomeriggio, si osserverà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 40%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre i venti, provenienti da nord-est, si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima fresco e piacevole per le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza tra cielo sereno e parzialmente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 5.3 NNO max 5.8 Maestrale 72 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° Assenti 6.2 NNE max 7.2 Grecale 74 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 8 NNE max 9.2 Grecale 62 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 4.7 NE max 4.2 Grecale 48 % 1018 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 4.3 NNE max 6.6 Grecale 46 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.5° perc. +21° Assenti 10.1 ENE max 9.4 Grecale 52 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 6.6 E max 8.1 Levante 60 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 3.4 E max 4 Levante 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.