Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Crema si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, favorendo l’afflusso di sole e un clima piacevole. I dati indicano che la temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 10°C durante la notte.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura di circa 10,7°C e un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 93%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse fino alle prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura salirà a 12,6°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà un picco di 15°C. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con direzione prevalentemente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 17°C intorno alle 13:00 e 14:00. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni previste, mantenendo il clima asciutto e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, raggiungendo il 85%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza fresca fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano un Sabato all’insegna del sole e di temperature miti, perfetto per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° Assenti 5.7 ENE max 7.4 Grecale 93 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.4° perc. +9.9° Assenti 0.9 ENE max 2.2 Grecale 91 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.2° perc. +9.6° Assenti 3.3 NO max 3.6 Maestrale 89 % 1014 hPa 9 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 4.5 ONO max 4.4 Maestrale 73 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 3.5 SSO max 3.2 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 3.3 SSE max 3.9 Scirocco 61 % 1013 hPa 18 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 4.5 E max 4.6 Levante 77 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 5.6 E max 6.1 Levante 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:48

