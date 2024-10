Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Desenzano del Garda si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un’alta probabilità di precipitazioni. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi raggiungere picchi di forte pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità elevata, che si attesterà attorno al 90%.

Durante la notte, Desenzano del Garda sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 85%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità comprese tra 0,9 e 2,2 km/h.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 16-17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 2,38 mm entro le ore centrali della giornata. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno toccare i 15 km/h.

Il pomeriggio sarà il momento più critico della giornata, con forti piogge che si prevedono tra le 13:00 e le 16:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-16°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità e dal vento, che potrà raggiungere i 22 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 7,97 mm, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con venti che si manterranno attorno ai 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche di Sabato, in quanto le forti piogge potrebbero causare disagi. La settimana successiva si preannuncia più stabile, con cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.16 mm 0.9 NNE max 3 Grecale 85 % 1017 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 36 % 5 N max 7.3 Tramontana 82 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 42 % 4.1 N max 7.2 Tramontana 81 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.15 mm 4.5 NNO max 8.1 Maestrale 77 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 2.38 mm 15.2 NO max 22.9 Maestrale 92 % 1016 hPa 15 forte pioggia +15.3° perc. +15.4° 7.92 mm 10.7 NNO max 17.6 Maestrale 96 % 1016 hPa 18 forte pioggia +16.1° perc. +16.2° 4.06 mm 14.5 NNE max 24.9 Grecale 93 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.9 mm 10 ENE max 17.4 Grecale 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:20

