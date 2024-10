Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Desio si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e una temperatura che si manterrà su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con una notte relativamente calda, seguita da una mattina che porterà un incremento della temperatura, raggiungendo i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando attorno all’84% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord – Nord Est.

Proseguendo nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la temperatura che salirà fino a 19,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 25%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada tra le nubi. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori attorno al 57%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con una brezza che accompagnerà il pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo circa 16,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno l’81%. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di frescura. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con direzione prevalentemente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Nei giorni a seguire, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 3.8 NNE max 3.9 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.2 ENE max 3 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 5.1 SSE max 4.7 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.8 SSE max 5.3 Scirocco 71 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.8 ESE max 2.8 Scirocco 83 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.2 NNE max 1.9 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:22

