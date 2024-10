Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 17,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a precipitazioni leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,4°C. La mattina vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 17,6°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse si faranno sempre più fitte, portando a un pomeriggio di cielo coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento significativo della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 17,4°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi a partire dalle 16:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,24mm.

La sera continuerà a presentare condizioni di pioggia leggera, con temperature in calo che scenderanno fino a 13,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le piogge si protrarranno fino a tarda notte, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano un inizio di giornata sereno, ma con un rapido cambiamento verso condizioni più instabili nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 7.9 N max 11.6 Tramontana 79 % 1007 hPa 3 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 7.6 NNE max 10 Grecale 78 % 1009 hPa 6 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 6.5 NE max 9.1 Grecale 74 % 1011 hPa 9 nubi sparse +15.1° perc. +14.3° Assenti 4.5 E max 9 Levante 63 % 1013 hPa 12 poche nuvole +17.6° perc. +17.1° Assenti 5.9 SE max 7.6 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 5.3 SE max 6 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.17 mm 4.4 ENE max 5.2 Grecale 80 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.17 mm 5.6 NE max 7.7 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

