Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Lunedì 7 Ottobre si presenteranno con una varietà di condizioni atmosferiche che caratterizzeranno l’intera giornata. La notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C, che salirà gradualmente fino a raggiungere i 23,2°C nel corso della mattina. Durante la giornata, si osserveranno prevalentemente poche nuvole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una diminuzione della temperatura.

Nella notte, le condizioni meteo a Eboli si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la situazione cambierà, e già dalle prime ore del giorno, il cielo si presenterà coperto. Alle 01:00, la temperatura salirà a 15,5°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%.

Durante la mattina, le condizioni miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che varieranno da 15,8°C a 23,2°C. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, e la velocità del vento si manterrà tra i 2,2 km/h e i 9,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa ridotta, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con intensità che non supererà i 8,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Il cielo si coprirà completamente, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà più presente, mantenendosi attorno ai 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente asciutte, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 4 SE max 5.1 Scirocco 92 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 3.5 ESE max 5.4 Scirocco 89 % 1016 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.4 E max 5.4 Levante 84 % 1017 hPa 9 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° Assenti 5.8 SO max 5.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +23° Assenti 9 OSO max 7.3 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 6.5 OSO max 4.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.4 NE max 2.6 Grecale 81 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 4.6 E max 5 Levante 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.