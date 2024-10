Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Eboli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo cambiamento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,6°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a precipitazioni che si intensificheranno nella sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C e un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 76%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. Queste condizioni si protrarranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 46%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 10,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica inizierà a cambiare. Sebbene le temperature rimarranno stabili intorno ai 25°C, si assisterà a un passaggio da nubi sparse a condizioni più nuvolose. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un netto peggioramento. Le nubi si intensificheranno e si prevedono piogge, che inizieranno in forma moderata e diventeranno forti nel corso della notte. La temperatura scenderà a circa 17,4°C e l’umidità salirà fino al 97%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 33 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Eboli nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante la sera di martedì, quando le precipitazioni potrebbero risultare intense. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pianificare con attenzione, tenendo conto delle condizioni variabili che caratterizzeranno la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 4.6 E max 5.3 Levante 79 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 2.7 E max 4.1 Levante 73 % 1017 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.2 ESE max 4.8 Scirocco 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +23.9° Assenti 7.3 SO max 9.6 Libeccio 49 % 1017 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 10.9 OSO max 16.1 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 7 SO max 11.7 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 4.3 SE max 5.9 Scirocco 67 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 2.71 mm 20.6 O max 33 Ponente 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:25

