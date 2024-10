Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Fasano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso, ma ci saranno momenti di schiarita, specialmente verso la sera, quando si prevede un miglioramento delle condizioni meteo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 67%. Le previsioni meteo indicano che nel corso della mattinata ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà perlopiù grigio.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 23,9°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’87%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’alta umidità contribuirà a mantenere un clima fresco.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 51 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Fasano indicano un miglioramento delle condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, il vento continuerà a essere un fattore rilevante, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto. Domani, ci si aspetta un clima più stabile, mentre dopodomani le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, portando a giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 11.6 SSE max 16.3 Scirocco 76 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 13.9 SSE max 22.4 Scirocco 78 % 1017 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 22.1 SSE max 32.3 Scirocco 71 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 26.9 S max 33.3 Ostro 59 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 30.3 S max 37 Ostro 62 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 31.9 S max 45.6 Ostro 75 % 1014 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° Assenti 34.2 SSE max 51.2 Scirocco 83 % 1013 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 37.4 S max 54.6 Ostro 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:16

