Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Favara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della temperatura durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 21,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse al mattino e un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9,9 km/h, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C entro le 09:00. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 21,5°C intorno alle 13:00. La diminuzione della copertura nuvolosa favorirà un aumento della temperatura percepita, che si attesterà attorno ai 21,1°C. I venti rimarranno leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,7°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 72%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché il clima mite continuerà a caratterizzare la settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.1° perc. +15.9° Assenti 6.9 NE max 7.1 Grecale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.4 NE max 6.6 Grecale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 6.7 ESE max 7.3 Scirocco 65 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 8.6 S max 6.5 Ostro 52 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.1° perc. +20.7° Assenti 9.7 S max 7.5 Ostro 54 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18.1° perc. +17.8° Assenti 3 S max 4.8 Ostro 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 4.3 ENE max 4.5 Grecale 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° Assenti 1.9 ENE max 2.2 Grecale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:07

