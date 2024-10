Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 20,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 17°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata. Anche il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est.

Nel corso della notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 96%, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 29%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, con temperature che si alzeranno lentamente, raggiungendo i 19°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 23%, offrendo qualche sprazzo di sole. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, arrivando a 19,2°C alle 16:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 71%. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 3%.

Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che aumenterà fino all’82%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno stabili, rendendo consigliabile prepararsi per una settimana all’insegna della nuvolosità e delle temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° Assenti 5.6 E max 6.2 Levante 89 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +17.1° Assenti 6 E max 6.7 Levante 90 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18° perc. +18.1° Assenti 5.9 ESE max 7.8 Scirocco 85 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 11.1 SSE max 10.9 Scirocco 70 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° prob. 11 % 11.8 SSE max 11.6 Scirocco 65 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 2 % 8.5 SSE max 11.5 Scirocco 71 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 7.5 ESE max 9.4 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 8 ESE max 10.9 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.