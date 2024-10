Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. I dati mostrano temperature che varieranno tra i 18,1°C e i 23,4°C, con un’umidità che si manterrà elevata, raggiungendo punte del 91%. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà del 52% e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 35%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est, con intensità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto. Le temperature saliranno fino a 23,4°C intorno alle ore 11:00, mentre l’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 65%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escluderanno brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno a 20,6°C alle ore 14:00, con un’umidità che salirà fino al 79%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 3,01 mm. Il vento sarà sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che si presenteranno moderate e accumuli significativi. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%. Le raffiche di vento potranno superare i 25 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre caratterizzata da un clima instabile, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con un’ulteriore instabilità atmosferica prevista. È consigliabile prepararsi a possibili rovesci e a un clima fresco, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° prob. 4 % 8 E max 11.2 Levante 91 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° Assenti 7.8 NE max 8.1 Grecale 87 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 6 % 7.9 ENE max 9.4 Grecale 80 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 8 % 12.5 SSE max 13.9 Scirocco 66 % 1019 hPa 13 pioggia moderata +21.8° perc. +21.9° 1.92 mm 18.4 S max 20.7 Ostro 72 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.7 mm 10.2 SE max 17 Scirocco 82 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.68 mm 14.4 ESE max 23.8 Scirocco 86 % 1016 hPa 22 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 2.59 mm 12.4 SE max 21.1 Scirocco 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.