Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Nella giornata di Sabato 12 Ottobre, Fermo si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una transizione tra momenti di cielo sereno e fasi di copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con picchi intorno ai 19,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse sarà una costante, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre le condizioni di vento rimarranno generalmente leggere.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse e successivamente sereno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che scenderà fino al 10%. La velocità del vento varierà tra i 8 km/h e i 10 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si registreranno poche nuvole e temperature in aumento fino a 19,3°C alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 7-10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 60% entro mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 13:00, mantenendo una temperatura di circa 19,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo i 15,9°C alle 17:00. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 14,8°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si manterrà bassa. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano un Sabato con un clima variabile, caratterizzato da temperature moderate e una predominanza di nuvole nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° prob. 5 % 10.1 ONO max 12.5 Maestrale 82 % 1016 hPa 4 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 12.2 O max 16 Ponente 86 % 1017 hPa 7 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 10 O max 14.2 Ponente 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 7.8 NNO max 8.8 Maestrale 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 9.9 N max 11.3 Tramontana 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 10.3 N max 13.9 Tramontana 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.2 SO max 2.6 Libeccio 83 % 1018 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 5.7 OSO max 5.4 Libeccio 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:22

