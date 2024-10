Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Fermo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente pioggia leggera durante le prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,4°C e i 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un parziale diradamento previsto nel pomeriggio e in serata. I venti, inizialmente freschi, tenderanno a diminuire di intensità, portando a una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere su Fermo, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%. I venti soffieranno da Est-Sud-Est a una velocità di circa 1,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 3,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 18,6°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 95% al 65% entro le ore centrali della giornata. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 30,2 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. La pioggia leggera continuerà a cadere, ma la copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,5°C e 18,5°C, mentre l’umidità scenderà progressivamente. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si stabilizzeranno attorno ai 19,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,4°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 7,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di precipitazioni sarà ridotta.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera al mattino, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.75 mm 1.3 SSE max 3.3 Scirocco 94 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.67 mm 20.2 ESE max 32.5 Scirocco 94 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.17 mm 30.1 ESE max 44.4 Scirocco 92 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.28 mm 28 ESE max 37.4 Scirocco 87 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.11 mm 20.3 ESE max 27.6 Scirocco 84 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.19 mm 18.1 ESE max 30.5 Scirocco 88 % 1024 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 50 % 10.7 ESE max 19.5 Scirocco 93 % 1025 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 17 % 8.3 ESE max 11.8 Scirocco 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:09

