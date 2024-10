Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Floridia si troverà a vivere un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 20,1°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 27,5°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,5 km/h. Verso la sera, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che interesseranno la città.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 61%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Si registreranno valori di temperatura che raggiungeranno i 27,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a cambiare. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente sereno, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 52%. Le previsioni del tempo indicano anche un incremento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 26 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 98%. Le temperature scenderanno a circa 21°C, mentre l’umidità salirà fino al 80%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 1 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo una giornata di mercoledì caratterizzata da sole e temperature miti, si prevede un aumento della nuvolosità e delle piogge per giovedì. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più instabile nei giorni successivi, con possibili rovesci e temperature in lieve calo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 4.1 O max 5.1 Ponente 60 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 6 OSO max 6.7 Libeccio 57 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 7.7 OSO max 10.2 Libeccio 42 % 1013 hPa 10 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 14 SO max 20.3 Libeccio 44 % 1013 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +27.7° Assenti 23.5 SO max 28.4 Libeccio 47 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.9° perc. +25° Assenti 22.1 OSO max 31.4 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.69 mm 14.2 SO max 19.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 28 % 12.8 OSO max 21.4 Libeccio 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

