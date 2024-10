Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Floridia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere durante la notte. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20,5°C durante le ore notturne, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’89%. I venti soffieranno da sud-est, con intensità variabile, raggiungendo punte di 20,7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 71%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una brezza vivace. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno piogge. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a circa 9,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%. I venti saranno deboli, con una brezza leggera che accompagnerà le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. Domani e dopodomani potrebbero esserci lievi variazioni, ma la tendenza generale rimarrà quella di un clima temperato e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.37 mm 10.1 SE max 15.7 Scirocco 89 % 1026 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +21° prob. 38 % 15.4 E max 21.2 Levante 86 % 1025 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 18.8 ESE max 23.3 Scirocco 79 % 1026 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 17.1 SE max 18.5 Scirocco 75 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 11.8 SE max 10.5 Scirocco 70 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.1° prob. 1 % 9.2 ESE max 11.4 Scirocco 75 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 4.5 E max 6.4 Levante 82 % 1027 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 4.8 E max 7.5 Levante 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.