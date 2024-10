Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 18°C, mentre il vento soffierà moderato da nord-nord ovest.

Nella mattina, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, creando una piacevole brezza. L’umidità sarà in calo, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 23°C. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità rimarrà su livelli moderati, attorno al 48%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere della bellezza autunnale della Puglia.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 13.1 NNO max 27.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 14.8 NNO max 33.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 7 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° Assenti 23.6 N max 29.4 Tramontana 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 23.7 NNO max 22.9 Maestrale 47 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 26.5 N max 26.1 Tramontana 47 % 1016 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 20.4 N max 31.9 Tramontana 66 % 1016 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 18.6 N max 35.7 Tramontana 78 % 1017 hPa 22 poche nuvole +16.3° perc. +16° Assenti 8.4 NO max 14.8 Maestrale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:09

