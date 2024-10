Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Galatina si prevede una giornata caratterizzata da un meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,6°C a un massimo di 23°C, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 12,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 81%.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 45% e il 77%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere nuvoloso, con temperature in aumento che raggiungeranno i 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 49% e il 65%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 45%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nel meteo: il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. I venti si manterranno leggeri, ma costanti, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che tenderanno a rimanere stabili ma fresche. È probabile che si verifichino ulteriori cambiamenti nel meteo, con possibilità di piogge nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.1 NNE max 4.3 Grecale 80 % 1027 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 4.2 N max 5 Tramontana 75 % 1027 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 8.6 NNE max 11.9 Grecale 62 % 1027 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 12.7 NNE max 13.6 Grecale 51 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° Assenti 10.7 N max 11 Tramontana 44 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 8.7 NNE max 11.9 Grecale 60 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 10.4 NNE max 14.1 Grecale 65 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 9.3 NNE max 11.6 Grecale 70 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.