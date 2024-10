Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 24,8°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, portando a una leggera diminuzione delle temperature.

Nel dettaglio, durante la notte si prevede un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformerà in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21,6°C, con una velocità del vento che varierà tra i 22,1 km/h e i 33,2 km/h, proveniente principalmente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti, ma si registrerà un aumento dell’umidità, che si attesterà attorno all’80%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno, raggiungendo i 25,7°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 50%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una predominanza di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 22,5°C verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà nuovamente, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno fino a 21,1°C, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 16 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità continuerà a rimanere elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per quanto riguarda la velocità del vento, che potrebbe risultare più intensa nelle ore pomeridiane e serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° Assenti 33.2 S max 50 Ostro 79 % 1013 hPa 4 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° prob. 46 % 22.1 S max 35.5 Ostro 83 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +23.3° perc. +23.5° 0.11 mm 22.1 SSO max 28 Libeccio 69 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° prob. 59 % 14.9 OSO max 18.6 Libeccio 54 % 1013 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° prob. 31 % 10.8 SO max 10.8 Libeccio 49 % 1011 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 26 % 14.5 S max 19.5 Ostro 64 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.6° prob. 7 % 16.9 SSE max 28.3 Scirocco 87 % 1011 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +22° prob. 3 % 14.4 SSE max 25.5 Scirocco 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:12

