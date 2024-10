Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Gela indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo si evolverà, portando a una mattina con poche nuvole e un aumento graduale delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera si prevede serena, con temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Gela vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 22,2°C a 21,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una leggera brezza. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’81% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che raggiungeranno i 24,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo prevalentemente sereno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,1 km/h nel tardo mattino, mantenendo una direzione costante da Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, mantenendosi attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 20,9°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a circa 7,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.1° perc. +22.7° Assenti 9.6 ONO max 11.1 Maestrale 87 % 1010 hPa 4 nubi sparse +21.9° perc. +22.3° Assenti 12.9 ONO max 15.4 Maestrale 83 % 1010 hPa 7 poche nuvole +23° perc. +23.2° Assenti 8.7 ONO max 10.7 Maestrale 73 % 1012 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24.5° Assenti 19.8 O max 19.8 Ponente 64 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 27.6 O max 32.2 Ponente 58 % 1012 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 26.3 O max 36.5 Ponente 59 % 1012 hPa 19 poche nuvole +22.5° perc. +22.5° Assenti 15.2 NO max 20.6 Maestrale 65 % 1013 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 7.7 ENE max 9.5 Grecale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.