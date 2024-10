Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La mattina si presenterà simile, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Durante la notte, Gela vivrà un clima mite con temperature che si manterranno attorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 21%. Con l’avanzare delle ore, nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno all’82%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,8°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h, mentre l’umidità scenderà al 76%. Questo parziale miglioramento delle condizioni meteo potrebbe offrire momenti di sole, rendendo il pomeriggio più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo le temperature sui 22,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una diminuzione della velocità del vento. L’umidità si attesterà attorno al 66%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.5° perc. +23° prob. 19 % 11.6 E max 13.7 Levante 85 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22.6° perc. +23.2° prob. 19 % 9 ESE max 9.9 Scirocco 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +23.4° perc. +24° Assenti 8 SE max 8.5 Scirocco 85 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +25.2° Assenti 8.5 SSO max 8.6 Libeccio 80 % 1013 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.7° Assenti 11.7 SO max 12.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° Assenti 12.9 OSO max 16.3 Libeccio 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 8.9 O max 11.6 Ponente 66 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 3.6 NNE max 4.7 Grecale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:30

