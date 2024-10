Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature in calo. La copertura nuvolosa sarà totale per gran parte della giornata, e le precipitazioni si presenteranno in diverse intensità, con picchi di pioggia forte nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una umidità elevata che raggiungerà il 79%. La velocità del vento sarà di circa 6,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,18 mm.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo persisterà, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%. Le piogge si intensificheranno, con accumuli di 0,25 mm e 0,34 mm nelle ore successive. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un significativo aumento delle precipitazioni, con pioggia moderata e forte pioggia attesa. Le temperature scenderanno fino a 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 91%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 28 km/h, rendendo la situazione più fresca e ventosa. Gli accumuli di pioggia saranno considerevoli, con punte di 7,66 mm.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, con condizioni di pioggia moderata che continueranno a influenzare la città. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo il maltempo di Sabato, si prevede un lieve miglioramento per Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori cambiamenti, quindi si consiglia di monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.18 mm 6.5 SSE max 9 Scirocco 79 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.18 mm 5.8 SE max 8.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 58 % 11.9 SE max 18 Scirocco 84 % 1013 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° prob. 50 % 11 SSE max 16.8 Scirocco 68 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.34 mm 8.4 S max 15.9 Ostro 69 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 1.53 mm 7.9 ESE max 15 Scirocco 83 % 1013 hPa 18 forte pioggia +19.3° perc. +19.7° 4.15 mm 10.3 E max 15.9 Levante 90 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +19° perc. +19.4° 3.75 mm 11.2 E max 19.5 Levante 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:08

