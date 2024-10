Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C nella notte e raggiungeranno i 19,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 14,5°C, con una copertura nuvolosa dell’85%. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 13,6°C alle 06:00. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 19,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, favorendo momenti di sole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’66%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nubi.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. Il vento rimarrà debole, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve aumento delle temperature, ma la presenza di nuvole continuerà a caratterizzare il panorama meteorologico. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera giornate più soleggiate dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 6 NNE max 5.6 Grecale 87 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.5 NNE max 4.2 Grecale 87 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 4.9 NNE max 4.7 Grecale 87 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 0.1 S max 1.8 Ostro 74 % 1029 hPa 12 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° Assenti 5 S max 3.2 Ostro 66 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 4.9 S max 4 Ostro 69 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 1.4 SSE max 2.1 Scirocco 84 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 1.4 NNO max 1.8 Maestrale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

