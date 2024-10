Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13°C e i 20°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 2% di nuvole nel cielo. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo circa 14,1°C alle 07:00. Le nuvole inizieranno a comparire verso le 08:00, ma rimarranno sparse, mantenendo comunque un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore successive. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che scenderanno nuovamente intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, permettendo di godere di un cielo limpido. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 31 Ottobre a Gorizia suggeriscono una giornata variabile, ma nel complesso favorevole, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.6° perc. +13.2° Assenti 9.3 ENE max 8.4 Grecale 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 9.5 ENE max 8.7 Grecale 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 8.9 ENE max 10.4 Grecale 81 % 1026 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.4 ENE max 7.1 Grecale 62 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.1 ENE max 5.4 Grecale 60 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 5.5 ENE max 5.2 Grecale 79 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 9 ENE max 8.2 Grecale 82 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 9.3 ENE max 8.5 Grecale 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:49

