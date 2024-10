Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’80%, con temperature intorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h da Nord Ovest e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Durante la mattina, il cielo avrà una copertura nuvolosa del 33% e la temperatura salirà a 20,6°C. Nel pomeriggio, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con 21,5°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 23,8°C. Domenica, si assisterà a un cielo coperto e temperature fino a 26°C, con momenti di bel tempo alternati a fasi nuvolose.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 80%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà leggermente a 16°C, con una percezione di 15,8°C. La brezza si farà più intensa, raggiungendo i 9,3 km/h. L’umidità rimarrà costante al 81%.

Dopo le 02:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 95%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15,9°C. La velocità del vento rimarrà simile, attorno ai 9,2 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. La temperatura si attesterà a 15,6°C, con una percezione di 15,4°C. La brezza leggera, con una velocità di 6,2 km/h, garantirà un inizio di giornata gradevole. L’umidità scenderà al 85%.

Alle 09:00, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una temperatura che raggiungerà i 20,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 11,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente al 58%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura si stabilizzerà a 21,5°C, con una percezione di 21,2°C. La brezza continuerà a soffiare a 14,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%.

Verso la sera, alle 19:00, il cielo diventerà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 15,9°C, con una percezione di 15,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%.

Sabato 12 Ottobre

Nella notte di Sabato 12 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura scenderà leggermente a 14,3°C, con una percezione di 13,6°C. La brezza si farà più intensa, raggiungendo i 5,5 km/h. L’umidità rimarrà costante al 72%.

Dopo le 02:00, il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera copertura nuvolosa del 10%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,2°C. La velocità del vento rimarrà simile, attorno ai 5,1 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà a 14,5°C, con una percezione di 13,6°C. La brezza leggera, con una velocità di 5,6 km/h, garantirà un inizio di giornata gradevole. L’umidità scenderà al 64%.

Alle 09:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura salirà a 21,1°C, con una percezione di 20,4°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente al 43%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. La temperatura si stabilizzerà a 23,8°C, con una percezione di 23,2°C. La brezza continuerà a soffiare a 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 38%.

Verso la sera, alle 19:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. La temperatura scenderà a 17,2°C, con una percezione di 17°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il meteo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 01:00, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura scenderà leggermente a 15,7°C, con una percezione di 15,5°C. La brezza si farà più intensa, raggiungendo i 8,3 km/h. L’umidità rimarrà costante al 83%.

Dopo le 02:00, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 91%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15,4°C. La velocità del vento rimarrà simile, attorno ai 7,7 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà a 15,9°C, con una percezione di 15,6°C. La brezza leggera, con una velocità di 6,2 km/h, garantirà un inizio di giornata gradevole. L’umidità scenderà al 81%.

Alle 09:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura salirà a 23,7°C, con una percezione di 23,3°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente al 45%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si stabilizzerà a 26°C, con una percezione di 26°C. La brezza continuerà a soffiare a 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%.

Verso la sera, alle 19:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura scenderà a 19°C, con una percezione di 18,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, il fine settimana a Iglesias si preannuncia variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, specialmente nel pomeriggio di Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di momenti di bel tempo, anche se non mancheranno fasi di cielo coperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti nel meteo.

