Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Iglesias di Lunedì 21 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, la temperatura si attesterà attorno ai 16,8°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà nel corso delle ore. La mattina porterà un clima mite, con temperature che raggiungeranno i 23,5°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un incremento delle nubi e la possibilità di pioggia leggera. La sera si presenterà serena, con temperature in calo e condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, il meteo a Iglesias sarà caratterizzato da un cielo coperto con una temperatura di 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 81%. I venti soffieranno da est a una velocità di circa 6,1 km/h. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, e già dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 23,5°C entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che varierà tra i 7,3 km/h e i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 3%. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 22,2°C alle ore 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 25%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,13 mm. I venti rimarranno deboli, provenienti principalmente da sud-est.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 15,9°C entro la mezzanotte, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias di Lunedì 21 Ottobre evidenziano un inizio di giornata variabile, con un miglioramento delle condizioni nel corso della mattina, seguito da un possibile ritorno della pioggia nel pomeriggio. I giorni successivi potrebbero mantenere un clima simile, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali e la possibilità di ulteriori precipitazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° prob. 13 % 6.5 E max 9 Levante 85 % 1021 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 19 % 8.2 E max 11.5 Levante 89 % 1022 hPa 7 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 7 % 7.3 E max 12.5 Levante 83 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° prob. 3 % 9.1 ESE max 14.7 Scirocco 55 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° prob. 4 % 4.5 ESE max 10.7 Scirocco 49 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +20.6° perc. +20.4° 0.11 mm 1.7 ESE max 8 Scirocco 63 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° prob. 1 % 5.8 NE max 6.4 Grecale 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° Assenti 6.1 ENE max 6.4 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:34

