Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che influenzerà la percezione termica. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, senza particolari raffiche.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 94%.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,8°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24°C intorno alle 12:00 e 13:00, mantenendosi stabili fino alle prime ore del pomeriggio. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 18,4°C alle 20:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 85%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Iglesias suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono significative variazioni climatiche, quindi è consigliabile prepararsi a giornate caratterizzate da un clima stabile e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 4 % 3.9 SSO max 6.7 Libeccio 94 % 1013 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° Assenti 2.6 SSO max 5.9 Libeccio 94 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° Assenti 3.1 S max 6.7 Ostro 90 % 1013 hPa 10 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 11.9 SO max 18.6 Libeccio 57 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.8° Assenti 15.4 SO max 21.6 Libeccio 53 % 1011 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.5 SO max 19 Libeccio 66 % 1010 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° Assenti 4.7 SE max 6.1 Scirocco 85 % 1010 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 6.2 SE max 7.2 Scirocco 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.